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Еще в одном российском регионе продлили желтый уровень террористической угрозы

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности до 25 мая
Роман Старовойт

Роман Старовойт . Кадр: Telegram-канал Романа Старовойта

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, подобный режим в граничащем с Украиной регионе продлен до 25 мая. Старовойт призвал жителей области сохранять бдительность и информировать сотрудников спецслужб о подозрительных предметах.

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Губернатор заявил, что праздничные дни в Курской области прошли спокойно, подчеркнув, что угрозы безопасности сохраняются.

В среду, 11 мая, желтый уровень опасности до 25 мая также продлил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Аналогичные меры 10 мая приняли власти Воронежской области — в регионе подобный режим продлен в приграничных Россошанском и Кантемировском районах.

Повышенный уровень террористической опасности был введен в Курской области 10 апреля. О его продлении губернатор Старовойт сообщил 25 апреля, подчеркнув, что такие меры позволят специальным подразделениям нести особый режим службы.

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Анастасия Шейкина
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