В российском регионе продлили желтый уровень террористической опасности

В Белгородской области желтый уровень террористической опасности продлили до 25 мая

В Белгородской области продлен желтый уровень террористической опасности. Соответсвующий указ подписал губернатор российского региона Вячеслав Гладков, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Из документа следует, что желтый уровень террористической угрозы будет действовать в Белгородской области до 25 мая.

В регионе режим повышенной террористической опасности продлевается во второй раз. 25 апреля Гладков подписал указ о его продлении до 10 мая, отметив, что в это время также действует запрет на запуск петард, фейерверков и салютов. Первоначально подобный режим был установлен 11 апреля.

Накануне желтый уровень террористической опасности продлили в двух приграничных районах Воронежской области — Россошанском и Кантемировском. Такой режим предполагает усиление структур, которые обеспечивают правопорядок и безопасность, рассказал губернатор Александр Гусев.

Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что желтый (повышенный) уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.