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Желтый уровень террористической опасности продлили еще в одном регионе России

В Белгородской области до 10 мая продлили желтый уровень террористической опасности

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

В Белгородской области желтый уровень террористической опасности продлили до 10 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«До 10 мая на территории Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Сегодня подписал соответствующий документ», — написал глава области.

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Кроме того, он отметил, что запрет на запуск петард, фейерверков и салютов также продлевается до 10 мая. Отдельное решение будет приниматься по салюту в честь Дня Победы.

Ранее власти еще одного российского региона — Воронежской области — продлили на 15 суток повышенный уровень террористической опасности. Аналогичные меры принял губернатор Курской области Роман Старовойт, однако он не уточнил сроки продления данного режима.

Подобные меры действовали еще в пяти регионах России, которые граничат с Украиной. Среди них Брянская, Курская и Белгородская области, северная часть Крыма и несколько районов Краснодарского края.

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Никита Абрамов
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