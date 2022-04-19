Зеленский объявил о начале битвы за Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия начала битву за Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия начала битву за Донбасс, которую готовила давно. Обращение украинского лидера опубликовано в Telegram-канале.

Зеленский подчеркнул, что украинцы будут защищаться и бороться. «Мы не откажемся ни от чего украинского, а чужого нам не надо. И я благодарен всем нашим бойцам, всем нашим героическим городам, которые держатся, защищая судьбу всего государства», — объявил президент.

Обострение

Вечером 18 апреля обстановка в зоне боевых действий в Донбассе обострилась. СМИ сообщили, что Луганская народная республика (ЛНР) начала масштабную артподготовку по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Интенсивная стрельба велась из самоходных гаубиц. Видеокадры происходящего опубликовал телеканал РЕН-ТВ.

Рано утром 19 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Головчино было обстреляно со стороны Украины. В результате три человека пострадали.

Еще через несколько часов представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил о начале штурма мариупольского завода «Азовсталь», в котором находятся оставшиеся в городе украинские военные. По словам Басурина, все жилые кварталы Мариуполя полностью находятся под контролем ДНР.

Насколько мне известно, частично группы, которые были подобраны специально для штурма этого объекта, уже приступили к своей работе Эдуард Басурин представитель Народной милиции ДНР

Минобороны России отчиталось на брифинге, что за ночь 13 опорных пунктов украинских войск были подавлены высокоточными ракетами. Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1260 военным объектам, в том числе двум пусковым установкам «Бук-М1».

2 склада ракет «Точка-У» уничтожены в ночь на 19 апреля, по данным Минобороны России

Подготовка

Сообщения об обстрелах со стороны Украины продолжают поступать в последние дни. Пострадали населенные пункты в Белгородской и Брянской областях. Несколько человек получили ранения, среди них была беременная женщина и ребенок, 74-летняя пенсионерка потеряла ногу. 16 апреля власти ДНР сообщили об обстреле Донецка.

Примерно за сутки до объявленной Зеленским «битвы за Донбасс» глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал «конкретную» специальную операцию на территории Украины. Он призвал украинских военных оставить свои позиции и отступать туда, где находятся «федеральные войска». «Вас примут, накормят и напоят», — заверил Кадыров.

Сейчас начнется конкретная спецоперация, и будут хорошие показатели, хорошие результаты. Они сами напросились, так скажем, украинцы Рамзан Кадыров глава Чечни

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля.