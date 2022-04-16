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В Брянской области рассказали об обстреле села украинским военными

Жительница села в Брянской области рассказала об обстреле со стороны украинских военных

Фото: Юлия Заболотько / РИА Новости

Жительница поселка Климово в Брянской области рассказала об обстреле населенного пункта со стороны украинских военных. Об этом она высказалась в интервью телеканалу «Звезда».

Местная жительница заявила, что в результате обстрела пострадали несколько человек, в том числе ребенок, а также был поврежден дом. По ее словам, один из снарядов упал на соседний участок и полностью разрушил перегородки здания, после чего там возник пожар.

«Как ляпнуло [взорвался снаряд], страшно было. Вышла на калитку... и сразу крик. Кричит женщина, просит скорую вызвать. Тут же подъехали две машинки и повезли ребенка, видимо, в больницу. На другую сторону повернулась — хата горит. Дым страшный. Там женщина живет — она внука проводила и легла отдохнуть. А ей на кровать упала эта бомба. Ее в Брянск отправили, говорят, ногу отрезали», — сообщила она.

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Женщина добавила, что в село также приехали саперы, которые разминировали неразорвавшиеся мины.

14 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Климово. В Следственном комитете (СК) России уточнили, что в результате прямых попаданий и взрывов в населенном пункте ранения получили семь человек, в том числе ребенок 2020 года рождения. Позднее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов отметил, что число пострадавших при обстреле увеличилось до восьми.

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Алевтина Запольская
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