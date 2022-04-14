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Увеличилось число пострадавших при обстреле российского региона Украиной

Минздрав сообщил, что число пострадавших при обстреле в Брянской области ВСУ выросло до 8

Фото: Юлия Заболотько / РИА Новости

Число пострадавших при обстреле поселка Климово в Брянской области войсками Украины увеличилось до восьми человек. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

По его словам, шестеро пострадавших госпитализированы. Среди них двое в тяжелом состоянии - ребенок 2020 года рождения с ранением головы и пожилая женщина. Состояние 25-летней беременной женщины и еще троих пострадавших оценивается как средней тяжести.

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Константин Лысяков
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