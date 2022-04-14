Минобороны пригрозило ударить по Киеву из-за атак по России

Минобороны пригрозило ударить по Киеву, если ВСУ продолжат атаки по России

В случае продолжения украинскими войсками атак по объектам на территории РФ, со стороны России может последовать удар по Киеву. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что в оборонном ведомстве видят попытки диверсий в атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые проводятся по российским объектам.

Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась Игорь Конашенков официальный представитель Минобороны России генерал-майор

Обстрел пропускного пункта в Гордеевке

Об инциденте стало известно в среду, 13 апреля. Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что пограничный пункт был обстрелян из лесополосы стрелковым оружием со стороны Украины. По данным «Яндекс.Карт», Гордеевка находится на расстоянии примерно 500 метров от границы с Украиной.

Сегодня, 13 апреля, в районе 14 часов был обстрелян пограничный наряд со стороны Украины из лесополосы стрелковым оружием. Ответным огнем пограничники подавили точку, откуда велась стрельба. На территории Российской Федерации жертв и разрушений нет Роман Старовойт губернатор Курской области

Старовойт сообщил, что ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений нет.

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрел Гордеевки и возбудить уголовное дело.

Провести тщательный осмотр места происшествия, зафиксировать все следы преступной деятельности и принять меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления Александр Бастрыкин глава Следственного комитета России

Обстрелы со стороны ВСУ

Попытки обстрела российской территории предпринимаются после начала спецоперации на Украине. Атакам подвергались приграничные населенные пункты. 9 апреля был обстрелян КПП на российско-украинской границе около деревни Елизаветовка Глушковского района Курской области.

Также 29 марта сообщалось об обстреле со стороны Украины КПП возле поселка Теткино. Этот же пропускной пункт был атакован 24 февраля.

23 марта выпущенный со стороны Украины снаряд разорвался в одном из сел Белгородской области. Пострадали жители ближайших населенных пунктов. В Журавлевке и Нехотеевке ввели режим ЧС. На следующий день 178 жителей сел, расположенных возле границы с Украиной, были вывезены в Белгород.

1 апреля в Белгородской области после обстрела украинскими войсками загорелась нефтебаза. Утверждалось, что на территорию России на низкой высоте зашли два боевых вертолета Вооруженных сил Украины (ВСУ), пострадали два сотрудника нефтебазы.

В свою очередь, жители села Шабельское Краснодарского края сняли на видео воронку в земле диаметром 25 метров и глубиной пять метров По их словам, она появилась после взрыва снаряда, прилетевшего со стороны Украины. В результате удара у пенсионерки, в чей огород он прилетел, повреждены две теплицы, стена сарая и крыша. Пострадавших нет.

Помимо этого, сообщалось о сбитых беспилотниках и ракетах в Ростовской области и в Крыму.

Желтый уровень

11 апреля в граничащих с Украиной регионах был введен желтый (высокий) уровень террористической опасности.

В связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов, в Курской области с 11 апреля будет введен желтый уровень террористической опасности. Это второй уровень по установленной шкале Роман Старовойт губернатор Курской области

Такой режим будет действовать в шести регионах России: В Брянской, Курской, Белгородской областях, а также в двух приграничных районах Воронежской области, на севере Крыма и на территории нескольких районов Краснодарского края. В них будет проводиться патрулирование населенных пунктов.

Жителям рекомендовано носить с собой документы, удостоверяющие личность, а также воздержаться от посещения многолюдных мест, проявлять бдительность и осторожность и обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.

Такая мера будет действовать до 25 апреля.