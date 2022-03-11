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Стало известно об упавшем в Крыму украинском беспилотнике

ТАСС: запущенный с территории Украины беспилотник Ту-141 упал в Крыму

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Крыму упал запущенный с территории Украины беспилотник Ту-141. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 11 марта, со ссылкой на источник в силовых структурах.

Собеседник агентства пояснил, что все произошло в районе города Красноперекопска недалеко от границы.

Было зафиксировано два случая использования Украиной беспилотного летательного аппарата Ту-141 «Стриж» советской разработки, указал источник.

Первый из них упал в районе города Красноперекопска, второй — в хорватском Загребе, пролетев более 700 километров, рассказал собеседник агентства.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при обстреле со стороны Украины в регионе были повреждены семь домов.

Жильцов поврежденных домов переселили в гостиницы Белгорода, отметил глава российского региона.

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Анна Щербакова
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