В российском регионе заявили о повреждениях из-за обстрелов со стороны Украины

В Белгородской области при обстреле со стороны Украины были повреждены семь домов. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков, сообщается на сайте областного правительства в пятницу, 25 февраля.

Жильцы поврежденных домов будут переселены в гостиницы Белгорода, отметил Гладков.

Губернатор пояснил, что сейчас в Белгородской области усилены антитеррористические меры в больницах, школах, детсадах и учреждениях социальной защиты.

Гладков добавил, что все региональные службы продолжают работу в усиленном режиме. Обстановка в Белгородской области находится под контролем, заверил он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в Джанкойском районе от разорвавшихся снарядов было повреждено более 20 домов.

В зданиях оказались выбиты стекла и повреждена кровля. Среди граждан никто серьезно не пострадал, уточнил глава полуострова.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).