Упавший в Загребе беспилотник запустили со стороны Украины

Президент Хорватии Миланович заявил, что упавший в Загребе беспилотник запустили с Украины

Беспилотник военного типа, упавший в столице Хорватии Загребе, был выпущен со стороны Украины. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович, цитату приводит РБК.

«Мы считаем, что это не направлено против Хорватии. Мы должны расследовать определенные вопросы: как произошло, что объект размером с самолет проследовал с Украины до Загреба и не был сбит», — подчеркнул политик во время пресс-конференции. Кроме того, он призвал граждан страны сохранять спокойствие.