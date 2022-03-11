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Неопознанный объект упал в столице Хорватии

В столице Хорватии Загребе с неба упал и взорвался неизвестный объект

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Неопознанный объект упал в столице Хорватии Загребе. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на МВД республики, в момент происшествия раздался взрыв, на месте падения объекта образовалась воронка.

В пресс-службе указали, что сообщения о детонации в районе Ярун начали поступать 10 марта, после 23 часов вечера (1.00 мск). «На место были срочно отправлены наряды, которые нашли воронку на улице Ярунской... поблизости два парашюта, о которых ранее также получили сообщения», — отмечается в заявлении ведомства, опубликованном в соцсетях.

В результате инцидента были повреждены несколько автомобилей, среди людей пострадавших нет. Район оцеплен, на месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в российском регионе взорвалась боевая машина. Уточнялось, что инцидент произошел в поселке Теткино Курской области.

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Варвара Кошечкина
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