В российском регионе взорвалась боевая машина

В поселке Теткино Курской области загорелась и взорвалась боевая машина. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор российского региона Роман Старовойт.

Он пояснил, что все произошло в ночь на пятницу, 4 марта. Раненых и пострадавших нет, добавил Старовойт.

Губернатор Курской области пояснил, что взорвавшаяся боевая машина находилась на ремонте на территории сахарного завода.

В поселке Теткино в результате происшествия выбило стекла в жилых домах и социальных учреждениях. Понадобилась эвакуация около 300 человек, пояснил Старовойт.

Сейчас саперы проводят на месте восстановительные работы, добавил губернатор.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что при обстреле со стороны Украины были повреждены семь домов.