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Еще в одном граничащем с Украиной российском регионе усилили меры безопасности

Губернатор Гладков ввел желтый уровень террористической опасности в Белгородской области
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Желтый уровень террористической опасности ввели в граничащей с Украиной Белгородской области. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Мера безопасности вводится на 15 суток — с 11 апреля до 25 апреля, уточнил белгородский глава. Накануне аналогичную меру ввели власти Брянской области.

Гладков пояснил, что данный режим вводится для усиления работы спецслужб. Он призвал жителей Белгородской области в указанный период быть более бдительными.

Губернатор рекомендовал обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.

Кроме того, жителям Белгородской области следует носить с собой документы, удостоверяющие личность, а также воздержаться от посещения многолюдных мест, добавил Гладков.

Ранее высокий уровень террористической угрозы ввели в Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт уточнил, что эта мера связана с возможными провокациями со стороны украинских националистов.

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Анна Щербакова
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