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Еще в одном российском регионе ввели высокий уровень террористической угрозы

В Брянской области до 25 апреля установили желтый уровень террористической опасности

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Брянской области ввели высокий («желтый») уровень террористической угрозы. Соответствующее решение принял председатель местной антитеррористической комиссии. Об этом сообщается на сайте правительства российского региона.

Мера вводится на 15 суток — с 14:00 11 апреля до 14:00 25 апреля.

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Власти напоминают, что при установлении «желтого» уровня террористической опасности гражданам рекомендуется воздержаться от посещения многолюдных мест, носить с собой документы, а также обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации при пожаре в торговых центрах и других общественных зданиях.

Ранее высокий уровень террористической угрозы был введен в Курской области. Губернатор Роман Старовойт уточнил, что эта мера связана с возможными провокациями со стороны украинских националистов.

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Евгения Куликова
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