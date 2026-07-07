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22:46, 7 июля 2026Культура

Лейбл запатентовал имя ушедшего в армию рэпера

Лейбл Golden Sound запатентовал имя рэпера Macan во время его срочной службы в армии
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Музыкальный лейбл Golden Sound зарегистрировал имя рэпера Macan (настоящее имя Андрей Косолапов). Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис проверки контрагентов Ruspofile.

По информации источника, сценическое имя артиста было официально добавлено в базы данных Роспатента. «ООО «Золотой звук» (лейбл Golden Sound), зарегистрировало в Роспатенте товарный знак MACAN. Это произошло 5 июля. Это позволит заниматься музыкальной деятельностью и выпускать мерч.

Сейчас Косолапов проходит срочную службу в войсках Росгвардии. В ноябре 2025 года он приостановил концертную деятельность, чтобы отправиться в армию.

Ранее эксперты оценили финансовые потери рэпера из-за службы в армии. Отмечается, что вышеуказанная сумма — это гонорар 23-летнего музыканта примерно за 30 планируемых концертов и корпоративов.

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