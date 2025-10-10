Культура
14:52, 10 октября 2025

Финансовые потери рэпера Macan из-за службы в армии оценили

Mash: Macan может потерять минимум полмиллиарда рублей из-за службы в армии
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Валерия Калугина / ТАСС

Рэпер Андрей Косолапов, известный под псевдонимом Macan, и его лейбл Golden Sound могут потерять минимум полмиллиарда рублей в 2026 году из-за службы артиста в армии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что вышеуказанная сумма — это гонорар 23-летнего музыканта за примерно 30 планируемых концертов и корпоративов. «Плюс недополученная прибыль от невыпуска треков», — говорится в сообщении.

По данным источника, заработок Косолапова за частные выступления составляет от семи миллионов рублей. «А за крупные стадионные солдауты — до 70 миллионов рублей за вечер», — уточняет канал.

10 октября стало известно, что Macan отправится в армию в конце ноября. Исполнитель сам пришел в призывной пункт и прошел медкомиссию.

Отмечается, что Косолапова могут направить в элитный Семеновский полк, где на сегодняшний день служит российский актер Глеб Калюжный.

