Стала известна дата отправки Macan в армию

11:43, 10 октября 2025

Shot: Рэпер Macan отправится в армию в конце ноября
Ольга Коровина

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Рэпер Андрей Косолапов, известный под псевдонимом Macan, отправится в армию в конце ноября. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что 6 октября 23-летний музыкант уже получил повестку на отправку. При этом он стал единственным призывником, указанным в списке в этот день. По данным Shot, род войск, в которых будет служить Macan, еще не определен.

Известно, что исполнитель сам пришел в призывной пункт и прошел медкомиссию. Отмечается, что Косолапова могут направить в элитный Семеновский полк, где на сегодняшний день служит российский актер Глеб Калюжный.

Ранее глава Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал уход Macan в армию. По его словам, в СССР девушки не встречались с парнями, которые не служили, так как это считалось постыдным.

