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05:38, 5 июня 2026Бывший СССР

На Украине назвали письмо Зеленского клоунадой

Депутат Верховной Рады Дмитрук назвал письмо Зеленского Путину клоунадой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук прокомментировал письмо президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дмитрук назвал письмо Зеленского клоунадой и подчеркнул, что украинский лидер опустился до угроз и оскорблений.

«Представьте ситуацию: один человек приходит якобы мириться, но при этом продолжает оскорблять своего оппонента, угрожать ему и рассказывая, что тот должен капитулировать. Это не миротворчество. Это клоунада», — сказал он.

Накануне Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, в котором предложил начать прямой переговорный процесс между Украиной и Россией. Он призвал провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта.

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