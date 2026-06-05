На Украине назвали письмо Зеленского клоунадой

Депутат Верховной Рады Дмитрук назвал письмо Зеленского Путину клоунадой

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук прокомментировал письмо президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дмитрук назвал письмо Зеленского клоунадой и подчеркнул, что украинский лидер опустился до угроз и оскорблений.

«Представьте ситуацию: один человек приходит якобы мириться, но при этом продолжает оскорблять своего оппонента, угрожать ему и рассказывая, что тот должен капитулировать. Это не миротворчество. Это клоунада», — сказал он.

Накануне Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, в котором предложил начать прямой переговорный процесс между Украиной и Россией. Он призвал провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта.