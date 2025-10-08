Культура
19:27, 8 октября 2025

В Госдуме прокомментировали уход рэпера Macan в армию

Глава Комитета ГД Картаполов: Уход артистов в армию стал положительным трендом
Андрей Шеньшаков

Кадр: ВПИСКА / YouTube

Глава Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал уход рэпера Macan в армию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как сообщил депутат журналистам, в СССР девушки не встречались с парнями, которые не служили, так как это считалось постыдным. В то же время, по его словам, уход звездных музыкантов и актеров на службу в Вооруженные силы России — положительный тренд, потому что все «нормальные молодые» люди осознают, что только там они могут стать «настоящими мужчинами».

Ранее стало известно, что рэпер Андрей Косолапов, известный под псевдонимом Macan, сообщил, что отправляется служить в армию.

