В Госдуме прокомментировали уход рэпера Macan в армию

Глава Комитета ГД Картаполов: Уход артистов в армию стал положительным трендом

Глава Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал уход рэпера Macan в армию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как сообщил депутат журналистам, в СССР девушки не встречались с парнями, которые не служили, так как это считалось постыдным. В то же время, по его словам, уход звездных музыкантов и актеров на службу в Вооруженные силы России — положительный тренд, потому что все «нормальные молодые» люди осознают, что только там они могут стать «настоящими мужчинами».

Ранее стало известно, что рэпер Андрей Косолапов, известный под псевдонимом Macan, сообщил, что отправляется служить в армию.