Рэпер Macan заявил об отправке в армию

Российский рэпер Macan заявил, что явился в военкомат и намерен пойти служить

Рэпер Андрей Косолапов, известный под псевдонимом Macan, сообщил, что отправляется служить в армию. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист заявил, что получил повестку в армию, и призвал не верить информации, распространяющейся в СМИ, о своем задержании.

«Не верьте желтым СМИ. Никто не прятался. Никого не задерживали. Сегодня был в военкомате. Идем служить», — написал он.

Ранее сообщалось, что Macan станет фигурантом уголовного дела об уклонении от армии, если не явится в военкомат. Известно, что за этот год он проигнорировал не менее шести повесток.