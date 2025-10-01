Силовые структуры
Российскому рэперу осталось несколько дней на спасение от уголовного дела

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Российский рэпер Макан (настоящее имя — Андрей Косолапов) через 20 дней станет фигурантом уголовного дела об уклонении от армии, если не явится в военкомат. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, спастись от уголовного преследования рэпер может, если до 20 октября придет в военкомат. В противном случае его ждут блокировка счетов, лишение прав и федеральный розыск.

За год Косолапову были направлены шесть повесток, однако их 23-летний музыкант проигнорировал. Отмечается, что в настоящее время он дает концерты в различных регионах страны.

Ранее в отношении российского рэпера Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) возбудили уголовное дело.

