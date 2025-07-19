Популярный российский рэпер стал фигурантом уголовного дела

Mash: Рэперу Face грозит до двух лет лишения свободы

В отношении российского рэпера Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) возбудили уголовное дело. Музыканту грозит до двух лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, дело возбуждено по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах»). Дремин был признан иноагентом три года назад. С тех пор он не маркировал свои посты в соответствии с законодательством.

Ранее МВД объявило рэпера в розыск, соответствующая информация появилась в базе данных ведомства.