МВД объявило в розыск известного российского рэпера

МВД России объявило в розыск рэпера Face

МВД России объявило в розыск рэпера Ивана Дремина, известно под псевдонимом Face (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Информация об этом появилась в базе данных ведомства.

По данным правоохранителей, музыкант, уроженец Башкортостана 1997 года рождения разыскивается по уголовной статье, однако, по какой именно, не сообщается. Кроме того, указана особая примета — наличие у рэпера татуировок-надписей под глазами и справа на лбу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье суд приговорил к восьми годам строгого режима исполнителя FEDYASHTERN (настоящее имя — Федя Родной), попавшегося с наркотиками.