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19:01, 23 июня 2025Силовые структуры

Двойника Моргенштерна осудили на 8 лет в Подмосковье

В Подмосковье суд дал 8 лет колонии двойнику Моргенштерна по делу о наркотиках
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Подмосковье суд приговорил к восьми годам строгого режима исполнителя FEDYASHTERN (настоящее имя — Федя Родной), попавшегося с наркотиками. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным издания, молодой человек в погоне за популярностью скопировал образ рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) и начал карьеру музыканта. Он снял несколько клипов, принял участие в съемках у самого Моргенштерна и несколько раз подменял его на мероприятиях.

Однако вскоре популярность Родного пошла на спад, и он устроился работать на автомойку. Там ему предложили заняться раскладкой наркотиков. При закладке очередного свертка молодой человек был задержан. Во время следствия музыкант хотел уйти на СВО, но ему отказали.

Ранее сообщалось, что борец с наркодилерами ушел ночью на срочную встречу и был избит до смерти в Ростове-на-Дону.

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