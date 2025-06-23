Борец с наркодилерами ушел ночью на срочную встречу и был избит до смерти

Неизвестные до смерти забили главу центра «Ростов без наркотиков» Горяинова

Неизвестные до смерти избили главу центра «Ростов без наркотиков» Станислава Горяинова, занимавшегося борьбой с наркодилерами и помогавшего зависимым. Об этом сообщает 161.RU.

По предварительным данным, ночью в субботу, 21 июня, мужчина ушел на срочную встречу, а вернулся сильно избитым. Он не мог говорить из-за повреждения языка, однако отказался от госпитализации. Позже его состояние ухудшилось.

Возбуждено уголовное дело по статье о нанесении тяжких телесных повреждений.

Ранее сообщалось, что в Кировской области подростка обвинили в жестокой расправе над ребенком.