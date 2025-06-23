Подростка обвинили в жестокой расправе над ребенком в российском регионе

СК: Подросток зарезал 10-летнего мальчика в лесу Кировской области

В Кировской области 14-летнему подростку предъявили обвинение в расправе над десятилетнем ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Юноше вменяется пункт «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего») УК РФ. По версии следствия, вечером 21 июня он был с мальчиком в лесу около станции Просница, где у них произошла ссора. В результате старший товарищ нанес младшему множественные удары ножом в грудь, шею и руки. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

В тот же день в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении ребенка. Во время поисковых работ было найдено его тело. На следующий день стало известно о задержании молодого человека по подозрению в причастности к расправе. Устанавливаются все обстоятельства.

Также во время предварительного следствия будет дана правовая оценка действий органов системы профилактики — как сообщалось в Telegram-канале правительства региона, подросток состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, а также у врача-психиатра.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге начался суд над россиянином, похитившем двух подростков.