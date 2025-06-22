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16:55, 22 июня 2025Силовые структуры

В расправе над ребенком в Кировской области заподозрили подростка

СК по Кировской области заподозрил подростка в расправе над 10-летним ребенком
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

Управление Следственного комитета (СК) России по Кировской области заподозрило 14-летнего подростка в расправе над 10-летним ребенком. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«В ходе проведенных сотрудниками СК и МВД России следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к смерти малолетнего 14-летнего подростка», — подчеркивается в сообщении.

Как уточняется, 21 июня в следственные органы поступила информация о пропаже 10-летнего мальчика. Через некоторое время в ходе поисковых мероприятий ребенка обнаружили в лесном массиве около станции Просница. На ем были следы ножевых ударов.

В настоящее время подросток задерживается следователем, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде ареста. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.

Ранее в Томске из медучреждения пропали двое детей. Речь идет о 6-летней сестре и 11-летнем брате, Алешковой Юлии и Булатове Николае.

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