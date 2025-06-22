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13:58, 22 июня 2025Россия

В России дети пропали из медучреждения

В Томске ищут пропавших из медучреждения 6-летнюю сестру и 11-летнего брата
Мария Винар
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: Елена Горбачева / Коммерсантъ

В Томске волонтеры ищут пропавших из медучреждения детей. Соответствующее объявление появилось в Telegram-канале регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».

Речь идет о 6-летней сестре и 11-летнем брате, Алешковой Юлии и Булатове Николае. Девочка имеет худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Рост 110 сантиметров. В момент пропажи она была одета в темно-синюю футболку, цветные штаны и белые сандалии.

В то же время отмечается, что у мальчика нормальное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Его рост составляет 140 сантиметров. На нем были черная футболка, темно-зеленые штаны, а также черные сандалии.

Ранее сообщалось об исчезновении годовалого ребенка в Брянской области. Инцидент произошел во время обрушения моста.

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