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04:13, 1 июня 2025Россия

В Брянской области на месте обрушения моста пропал ребенок

Shot: В Брянской области спасатели разыскивают годовалого ребенка
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Брянской области после обрушения моста пропал годовалый ребенок, спасатели начали его поиски. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Годовалого ребенка разыскивают спасатели на месте обрушения моста в Брянской области», — говорится в сообщении. Другие подробности не приводятся.

Жертвами обрушения моста стали семь человек. Еще 35 пострадали, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По данным пресс-службы Московской железной дороги, обрушение моста произошло из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта».

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