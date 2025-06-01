МЖД заявила об обрушении моста из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта»

МЖД: Мост обрушился из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта

Обрушение моста произошло из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта», сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Сход поезда «Климов – Москва» с рельс произошел в 22:44 на перегоне Пильшино – Выгоничи в Брянской области. Для ликвидации последствий схода на место направлены восстановительные поезда. Информация о пострадавших уточняется.

В МЖД уточнили, что на движение других поездов ситуация не влияет. Для координации работ создан оперативный штаб.

Ряд каналов сообщил, что причиной обрушения мог стать подрыв, Shot отмечал, что было заложено четыре взрывных устройства: на опорах и на шпалах. Официально версия подрыва на данный момент не подтверждалась.

По предварительной информации, жертвами происшествия стали четыре человека, пострадали более 40. Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил сообщения о происшествии.

