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00:48, 1 июня 2025Россия

МЖД заявила об обрушении моста из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта»

МЖД: Мост обрушился из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал Mash

Обрушение моста произошло из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта», сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Сход поезда «Климов – Москва» с рельс произошел в 22:44 на перегоне Пильшино – Выгоничи в Брянской области. Для ликвидации последствий схода на место направлены восстановительные поезда. Информация о пострадавших уточняется.

В МЖД уточнили, что на движение других поездов ситуация не влияет. Для координации работ создан оперативный штаб.

Ряд каналов сообщил, что причиной обрушения мог стать подрыв, Shot отмечал, что было заложено четыре взрывных устройства: на опорах и на шпалах. Официально версия подрыва на данный момент не подтверждалась.

По предварительной информации, жертвами происшествия стали четыре человека, пострадали более 40. Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил сообщения о происшествии.

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