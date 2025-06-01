Богомаз прокомментировал обрушение моста в Брянской области

Губернатор Богомаз подтвердил обрушение моста в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал в Telegram-канале, что обрушение моста произошло в Выгоничском районе региона на одном из участков федеральной автодороги А240.

«В районе одного из участков федеральной автодороги А240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава», — написал глава области.

По его словам, в результате происшествия есть пострадавшие. О жертвах не сообщается. Сейчас на месте работают представители экстренных служб и органов власти.

Богомаз добавил, что специалисты делают все необходимое для оказания помощи пострадавшим.

Автодорожный мост под Выгоничами подорвали в момент, когда под ним проезжал пассажирский поезд. Пострадали минимум 22 человека.