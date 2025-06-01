Число пострадавших при обрушении моста на поезд в Брянской области увеличилось

Губернатор Богомаз: Число пострадавших при обрушении моста выросло до 35 человек

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что чисто пострадавших при обрушения моста на пассажирский поезд в регионе увеличилось до 35. Об этом он написал в Telegram-канале.

Богомаз сообщил, что за помощью к медикам обратились еще пять человек.

«На данный момент в результате происшествия, семеро погибших, 35 пострадавших, в том числе трое детей. Одного ребенка санавиация доставит в Москву», — уточнил он.

Вечером 31 мая мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. По предварительным данным, причиной обрушения стал подрыв. Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, обрушение моста произошло из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта».

