Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:01, 1 июня 2025Россия

Число пострадавших при обрушении моста на поезд в Брянской области увеличилось

Губернатор Богомаз: Число пострадавших при обрушении моста выросло до 35 человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что чисто пострадавших при обрушения моста на пассажирский поезд в регионе увеличилось до 35. Об этом он написал в Telegram-канале.

Богомаз сообщил, что за помощью к медикам обратились еще пять человек.

«На данный момент в результате происшествия, семеро погибших, 35 пострадавших, в том числе трое детей. Одного ребенка санавиация доставит в Москву», — уточнил он.

Вечером 31 мая мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. По предварительным данным, причиной обрушения стал подрыв. Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, обрушение моста произошло из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Более полугода эта операция готовилась». Алаудинов рассказал об участии НАТО в планировании вторжения ВСУ в Курскую область

    В США назвали условие для выхода Трампа из переговоров

    В Брянской области на месте обрушения моста пропал ребенок

    Число пострадавших при обрушении моста на поезд в Брянской области увеличилось

    Вратарь ПСЖ получил фингал во время празднования победы в Лиге чемпионов

    Людей из ПВР в Брянской области оперативно развезли

    Стало известно об успехах российской армии в ДНР

    В США предрекли итог новых переговоров по Украине

    Умерла актриса из сериала «Отчаянные домохозяйки»

    В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости