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12:38, 23 июня 2025Силовые структуры

Следствие нашло сообщницу похитившего двух подростков россиянина

В Екатеринбурге начался суд над россиянином, похитившем двух подростков
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Екатеринбурге начался суд над 28-летним жителем Максимом Лавелином по делу о похищении двух подростков 15 и 16 лет. Об этом сообщает URA.RU.

По данным источника, в деле появился еще один фигурант — Кристина Партина. Ей вменяются статьи о вымогательстве и разбое.

Лавелин был задержан в июле 2024 года. По версии следствия, он подошел на остановке к двум юношам, один из которых был сыном гендиректора финансовой организации, и заставил их пойти к нему домой. Там мужчина избил одного подростка и стал требовать с каждого по 50 тысяч рублей. Родители отправили вымогателю 80 тысяч рублей и вызвали полицию. Лавелина обвиняют в разбое, грабеже, вымогательстве и похищении.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мужчина получил срок за истязание малолетнего пасынка и жены.

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