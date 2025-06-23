Россиянин издевался и избивал беременную жену с пасынком

В Новосибирске мужчина получил срок за истязание малолетнего пасынка и жены

В Новосибирске мужчина получил срок за истязание малолетнего пасынка и жены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Он признан виновным по статье 117 УК РФ («Истязание»).

Как установил суд, Алексей Липинский состоял в браке с женщиной, которая воспитывала сына от первого брака. Он систематически избивал супругу с пасынком, а также угрожал им. Наказание для ребенка следовало по любому малозначительному поводу. Кроме побоев, Липинский заставлял мальчика выполнять изнуряющие упражнения, например, отжаться 700 раз. Если он не выполнял, то мужчина бил его по голове, а когда мать заступалась, то мог ударить и ее. Также мужчина выставлял их зимой на мороз без одежды.

Причиной такого отношения к ребенку он назвал его непослушание, а к женщине из-за спиртного и ненадлежащего воспитания сына. При этом жена была беременна и не работала. После родов она не выдержала издевательств и ушла с детьми.

Подсудимый вину не признал. Суд приговорил Липинского к трем годам колонии строгого режима и компенсации морального вреда пострадавшим.

Ранее сообщалось, что россиянка полгода истязала дочь-подростка.