Россиянка полгода истязала дочь-подростка

В Пермском крае женщина полгода избивала родную дочь, следователи возбудили дело

В Пермском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летней местной жительницы, которая полгода избивала родную 16-летнюю дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбудили по статье 117 УК РФ («Истязание»). Подростка поместили в центр временного содержания несовершеннолетних.

По версии следствия, с октября 2024 года по 6 апреля 2025 года женщина систематически била девочку.

Ранее в Алтайском крае суд приговорил местную жительницу к трем годам и месяцу колонии общего режима за издевательства над внучкой.