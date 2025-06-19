Россиянка полгода истязала дочь-подростка

В Пермском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летней местной жительницы, которая полгода избивала родную 16-летнюю дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Дело возбудили по статье 117 УК РФ («Истязание»). Подростка поместили в центр временного содержания несовершеннолетних.
По версии следствия, с октября 2024 года по 6 апреля 2025 года женщина систематически била девочку.
Ранее в Алтайском крае суд приговорил местную жительницу к трем годам и месяцу колонии общего режима за издевательства над внучкой.