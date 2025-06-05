В российском регионе бабушка вместе с родственником несколько лет издевалась над внучкой

В Алтайском крае суд приговорил пенсионерку за издевательства над внучкой

В Алтайском крае суд приговорил местную жительницу к трем годам и месяцу колонии общего режима за издевательства над внучкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Ее родственника, также проходящего фигурантом по этому делу, приговорили к трем годам колонии общего режима. Их признали виновными по статье 117 УК РФ («Истязание»). Пенсионерку осудили еще и по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Осужденная была назначена опекуном маленькой внучки. По версии следствия, в 2023-2024-м годах она вместе со своим родственником жестоко обращалась с ребенком, причиняя девочке физическую и психологическую боль.

Ранее в Калужской области задержали мужчину, который полтора года избивал дочь-подростка.