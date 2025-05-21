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12:36, 21 мая 2025Силовые структуры

Полтора года избивавшего дочь-подростка россиянина задержали

В Калужской области задержали мужчину по делу об истязании дочери
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Калужской области задержали мужчину, избивавшего 12-летнюю дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, житель Мосальского района полтора года наносил побои своей несовершеннолетней дочери. Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание несовершеннолетнего») УК РФ. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Кемерове воспитательницу детского сада отправят под суд, ее обвиняют в том, что среди своих воспитательных методов она практиковала избиение детей.

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