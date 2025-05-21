Полтора года избивавшего дочь-подростка россиянина задержали

В Калужской области задержали мужчину по делу об истязании дочери

В Калужской области задержали мужчину, избивавшего 12-летнюю дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, житель Мосальского района полтора года наносил побои своей несовершеннолетней дочери. Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание несовершеннолетнего») УК РФ. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Кемерове воспитательницу детского сада отправят под суд, ее обвиняют в том, что среди своих воспитательных методов она практиковала избиение детей.