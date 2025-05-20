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06:29, 20 мая 2025Силовые структуры

Связывавшую детей скотчем воспитательницу отправят под суд

В Кемерове осудят воспитательницу, которая била и связывала детей скотчем
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Кемерове воспитательницу детского сада отправят под суд. Женщину обвиняют в том, что среди своих воспитательных методов она практиковала избиение детей. Кроме того, воспитательница связывала их скотчем, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

Как уточнили в ведомстве, обвиняемая издевалась над детьми в период с марта по апрель 2024 года. «Женщина, являясь воспитателем в детском саду, систематически применяла физическую силу к пяти- и шестилетнему мальчикам. Она хватала детей за волосы, наносила удары руками по ягодицам, спине и по лицу», — говорится в сообщении.

Кроме того, иногда воспитательница усаживала детей на стул, одному из них скотчем перевязывая ноги, а второму — привязывая руки к голове. Помимо этого, известно, что однажды она ударила рукой в туловище еще одну воспитанницу.

В отношении женщины было возбуждено дело по ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением»). Сейчас оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее в Челябинске родители пожаловались на истязания воспитанников в детском саду.

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