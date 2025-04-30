Россияне пожаловались на истязания воспитанников в детском саду

В Челябинске родители пожаловались на истязания воспитанников в детском саду

В Челябинске родители пожаловались на истязания воспитанников в детском саду №251. Об этом стало известно Ura.ru.

Жители российского города начали замечать, что у их детей стали появляться синяки. После установки в группе видеокамеры выяснилось, что насилие к ребятам применяют воспитатель и няня.

«С другими родителями решили посмотреть записи и оказалось, что наших малышей бьют, таскают за руки, закрывают в спальне и всячески запугивают», — поделилась одна из горожанок.

Взрослые вместе с заведующей дошкольного учреждения просмотрели видеозаписи, где видно, что насилие применялось к воспитанникам. Только за час они насчитали семь эпизодов.

Родители вызвали в детсад сотрудника полиции.

До этого сообщалось, что в Краснодаре 45-летняя воспитательница детского сада, издевавшаяся над детьми, раскаялась.