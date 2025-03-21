Таскавшая детей по полу воспитательница российского детсада признала вину и раскаялась

СК: В Краснодаре таскавшая детей по полу воспитатель детского сада раскаялась

В Краснодаре 45-летняя воспитательница детского сада, издевавшаяся над детьми, раскаялась. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, на допросе женщина признала вину, раскаялась и пообещала не совершать больше подобного.

Ранее стало известно, что воспитатель применяла к детям физическую силу, хватая за волосы, руки и ноги и таская по полу. Кадры издевательств опубликовал Telegram-канал «112». На видео дети плачут, кричат, но противостоять агрессивной женщине физически не в состоянии.

Следователи возбудили дело по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.