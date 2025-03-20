Издевательства воспитательницы над детьми в российском детском саду попали на видео

В Краснодаре возбудили дело против воспитательницы детского сада, издевавшейся над детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
По данным ведомства, воспитатель применяла к детям физическую силу, хватая за волосы, руки и ноги. Кадры издевательств опубликовал Telegram-канал 112. На видео дети плачут, кричат, но противостоять агрессивной женщине физически не в состоянии.
Следователи возбудили дело по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ. Они проводят осмотр места происшествия и необходимые следственные действия. Ход расследования дела поставлен на контроль в аппарате следственного управления.