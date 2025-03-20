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14:22, 20 марта 2025Силовые структуры

Издевательства воспитательницы над детьми в российском детском саду попали на видео

В Краснодаре воспитатель детского сада издевалась над детьми, возбуждено дело
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Краснодаре возбудили дело против воспитательницы детского сада, издевавшейся над детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, воспитатель применяла к детям физическую силу, хватая за волосы, руки и ноги. Кадры издевательств опубликовал Telegram-канал 112. На видео дети плачут, кричат, но противостоять агрессивной женщине физически не в состоянии.

Следователи возбудили дело по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ. Они проводят осмотр места происшествия и необходимые следственные действия. Ход расследования дела поставлен на контроль в аппарате следственного управления.

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