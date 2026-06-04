ПМЭФ-2026. День второй

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09:31, 4 июня 2026МирЭксклюзив

Названа необычная проблема в переговорах по Украине

Быстрицкий: Европа не может договориться с Россией, так как живет в вымышленном мире
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Европа не может ни о чем договориться с Россией, так как живет в вымышленном мире, что особенно заметно по нежеланию вести переговоры по Украине. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью «Ленте.ру» рассказал председатель совета клуба «Валдай», декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий.

«Мы видим, что европейцы живут в мире "Звездных войн". Несмотря на то, что они продолжают находиться в вымышленном мире, это не мешает им и далее действовать близоруко, упорно отказываясь от переговоров по Украине», — указал эксперт.

При этом Быстрицкий подчеркнул, что важным условием урегулирования украинского конфликта должна быть не только смена позиции Европы, но и настойчивость США и их требовательность к Киеву.

2 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что слова российского лидера Владимира Путина о паузе в переговорах по урегулированию конфликта на Украине не означают отсутствие контактов с США. По словам представителя Кремля, переговоры российских и американских представителей по имеющимся каналам продолжаются на постоянной основе. Он подчеркнул, что Москва сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине.

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