У прилетевшего в Россию иностранца нашли гриндер с марихуаной

В Пулково задержали француза, который провез в багаже гриндер с марихуаной

Российские таможенники задержали 24-летнего гражданина Франции, который прилетел в аэропорт Пулково с марихуаной. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы Северо-Западного таможенного управления Вера Филиппова.

Француз прилетел в Россию из Великобритании через Стамбул (Турция). В его сумке таможенники нашли гриндер для табака со странным веществом. У туриста также было три зип-пакета с похожим веществом — экспертиза показала, что это марихуана весом 0,34 грамма.

Мужчина заявил, что привез наркотик для личных нужд. По его словам, он регулярно путешествует с ним по миру и никогда не испытывает проблем с таможней. В отношении иностранца возбудили уголовное дело по статье 229.1 («Контрабанда наркотических средств») УК РФ. Ему грозит до семи лет колонии.

Ранее таможенники нашли пять когтей льва в чемодане 47-летнего мужчины, который вылетал из Иркутска в Пекин (Китай).