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08:07, 5 июня 2026Силовые структуры

В багаже россиянина нашли когти льва

Иркутские таможенники нашли пять когтей льва в багаже туриста, вылетающего в Китай
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash.com

Таможенники нашли пять когтей льва в чемодане 47-летнего мужчины, который вылетал из Иркутска в Пекин (Китай). Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Иркутской таможни Юлия Меньшикова.

Странный багаж удалось обнаружить при помощи рентген-машины. Хозяина чемодана задержали в «зеленом» коридоре. Мужчина пояснил сотрудникам, что экзотический сувенир получил от друга, а о необходимости его декларирования не знал. Когти, которые он вез, изъяли.

Согласно экспертизе, изъятые когти оказались частями животного, находящегося под международной защитой. Возбуждены два административных дела по статьям 16.2 («Недекларирование товаров») и 16.3 («Несоблюдение запретов и ограничений») КоАП РФ. Туристу грозит штраф.

Ранее в Забайкальске задержали иностранца, который планировал вывезти в Китай череп волка.

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