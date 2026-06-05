В багаже россиянина нашли когти льва

Иркутские таможенники нашли пять когтей льва в багаже туриста, вылетающего в Китай

Таможенники нашли пять когтей льва в чемодане 47-летнего мужчины, который вылетал из Иркутска в Пекин (Китай). Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Иркутской таможни Юлия Меньшикова.

Странный багаж удалось обнаружить при помощи рентген-машины. Хозяина чемодана задержали в «зеленом» коридоре. Мужчина пояснил сотрудникам, что экзотический сувенир получил от друга, а о необходимости его декларирования не знал. Когти, которые он вез, изъяли.

Согласно экспертизе, изъятые когти оказались частями животного, находящегося под международной защитой. Возбуждены два административных дела по статьям 16.2 («Недекларирование товаров») и 16.3 («Несоблюдение запретов и ограничений») КоАП РФ. Туристу грозит штраф.

Ранее в Забайкальске задержали иностранца, который планировал вывезти в Китай череп волка.