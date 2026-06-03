Необычную контрабанду из России в Китай раскрыли благодаря черепу волка

ФТС: В Забайкальске задержан иностранец, планировавший вывезти в Китай череп волка

В Забайкальске задержан иностранец, который планировал вывезти в Китай череп волка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

По данным правоохранителей, читинские таможенники обнаружили у водителя грузового автомобиля, держащего путь в Китай, череп волка и кости его верхней и нижней челюсти. Все это лежало в рюкзаке мужчины. Необычную контрабанду нашли при таможенном осмотре в пункте пропуска Забайкальск.

Иностранец объяснил, что в Иркутске купил череп собаки и не знал о необходимости декларирования таких товаров. Череп и кости были отправлены на экспертизу. В итоге выяснилось, что они принадлежат млекопитающему семейства псовых, вид «серый волк» (Canis Lupus).

Возбуждено уголовное дело по статье о несоблюдении запретов и ограничений на вывоз товаров.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае суд приговорил двоих граждан Китая, которые хотели незаконно вывезти из России золото на 9,8 миллиона рублей.