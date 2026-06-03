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Силовые структуры
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14:00, 3 июня 2026Силовые структуры

Китайцы хотели вывезти из России стратегически важный ресурс

В Забайкальском крае суд приговорил двоих китайцев за контрабанду золота на 9,8 млн рублей
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: канал «Суды Забайкалья» в MAX

В Забайкальском крае суд приговорил двоих граждан Китая, которые хотели незаконно вывезти из России золото на 9,8 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенном пресс-центре судов Забайкальского края.

Один из них приговорен к шести годам колонии общего режима, второй — к 5 годам 9 месяцам. Каждому назначен штраф в размере 500 тысяч рублей. Оба признаны виновными по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важного ресурса»).

По версии следствия, иностранцы вступили в преступный сговор: один передал другому семь свинцовых слитков, внутри которых находилось золото. Соучастник спрятал слитки в кабине транспортного средства и направился в пункт пропуска МАПП «Забайкальск» для выезда из России в Китай.

Злоумышленники рассчитывали на то, что провоз свинца не запрещен, поэтому пограничные и таможенные службы не обратят внимания на слитки. Однако сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю обнаружили и изъяли драгметалл. Экспертиза подтвердила, что внутри свинца находилось более килограмма золота.

Ранее под Белгородом ФСБ раскрыла контрабанду стратегических военных товаров для авиации.

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