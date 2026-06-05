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08:49, 5 июня 2026Россия

В России заявили о набирающем популярность пугающем тренде у матерей

В России начал набирать популярность тренд матери выходного дня
Майя Назарова

Фото: Licvin / Shutterstock / Fotodom

В России начал набирать популярность тренд матери выходного дня. При таком сценарии женщины чаще отдают детей отцам на постоянное проживание, а сами только навещают их. О пугающем тенденции заявило издание Baza в Telegram-канале.

На смену «бежевым матерям» пришли «матери-отцы». Они сами решили передать все права на опеку мужчинам. Детей при этом такие матери видят по выходным. Вместо долгих судебных тяжб за право на опеку женщины предпочитают подписывать мировые соглашения.

Число таких матерей выросло. Женщины убеждены, что отец такой же родитель, который чаще зарабатывает больше. Сторонницы такого подхода уделяют больше времени себе и продолжают строить карьеру.

Приверженцы традиционного воспитания в ужасе от нового веяния. Они назвали таких матерей «кукушками». По их мнению, в будущем оставленные дети обязательно столкнутся с психологическими проблемами.

Ранее сообщалось, что российский кабмин одобрил найм на работу женщин с детьми до трех лет без испытательного срока.

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