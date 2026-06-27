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07:31, 27 июня 2026РоссияЭксклюзив

Полковник высказался о выполнении основных задач СВО к концу 2026 года

Полковник Матвийчук допустил, что основные задачи СВО к концу 2026 года будут выполнены
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России могут выполнить основные задачи специальной военной операции (СВО) к концу 2026 года, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

По словам эксперта, российские военные вернут юридическую территорию, которая входит в состав Донецкой народной республики (ДНР).

«Полагаю, что основные задачи в концу 2026 года будут выполнены. Будет возвращена юридическая территория, которая входит в состав Донецкой Народной Республики, будут возвращены территории Запорожской области», — сказал Матвийчук.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские войска поджимают ВСУ по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, в Донецкой Народной Республике почти взят под контроль один из ключевых городов Донбасса — Константиновка.

Политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с «Лентой.ру» отметил, что освобождение Константиновки серьезно ослабит логистику войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся в Дружковке, Краматорске и Славянске.

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