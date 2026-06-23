Путин высказался об ударах ВСУ по России, оценил ситуацию в зоне СВО и возможность переговоров. Главное из заявлений президента

Путин: Запад не решается бить по РФ со своей территории из-за страха перед ответным ударом

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, встретился с выпускниками военных вузов. Глава государства в ходе встречи сделал ряд заявлений, касающихся специальной военной операции (СВО), политической обстановки в мире и возможности переговоров с Украиной.

Путин назвал цель ударов ВСУ по России

Глава государства высказался об ударах ВСУ по российской инфраструктуре. По его словам, противник наносит их с целью раскачать российское общество.

При этом Путин отметил, что беспилотники огромным потоком поступают на Украину с Запада. Однако бить по России со своей территории западные страны не решаются.

Они пока не дошли до того, чтобы со своих территорий что-то запускать. Они понимают, что будет ответный удар. Все понимают или должны понимать Владимир Путин президент России

Вместе с тем российский лидер допустил, что страны, помогающие Украине запускать беспилотные летательные аппараты, не отдают себе отчет о последствиях.

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Президент уличил Запад в желании конфликта с Россией

Страны Запада открыто заявляют о подготовке к войне с Россией, напомнил российский лидер. Подобные заявления прикрываются якобы военной угрозой со стороны Москвы. По его словам, если раньше страны НАТО и Евросоюза ограничивались поддержкой украинского руководства, то теперь они перешли к открытым заявлениям о подготовке к конфликту с Москвой и наращиванию военных наступательных бюджетов.

При этом для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе Владимир Путин президент России

Однако, отметил российский лидер, на Западе все большую популярность набирают силы, которые не хотят конфронтации с Москвой и выступают за взаимодействие. Он также подчеркнул, что рейтинг политических сил, которые выступают за агрессию против РФ, катастрофически снижается.

Путин прокомментировал ситуацию в зоне спецоперации

Глава государства также высказался о ситуации в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, Вооруженные силы (ВС) России поджимают противника на всей линии боевого соприкосновения.

Ребята наши поджимают их, поджимают на всех участках боевого соприкосновения, на всех Владимир Путин президент России

Например, в Донецкой Народной Республике ВС РФ практически взяли Константиновку — один из ключевых городов Донбасса. «Наши ребята сейчас добирают практически Константиновку. Но там еще в подвалах кто-то сидит, прячется, отстреливается», — указал глава государства.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент добавил, что российские военные «долбят противника на фронте каждый божий день» и в результате придут «туда, куда нужно». При этом главной составляющей успеха СВО Путин назвал воинские коллективы. Глава государства подчеркнул, что никакие достижения в производстве современных вооружений не смогут заменить мужества и профессионализма российских бойцов. Также он напомнил о важной миссии бойцов СВО — освобождении исторических территорий России и защите людей.

Путин оценил возможность переговоров после письма Зеленского

Что касается публичного письма президента Украины Владимира Зеленского, оно, по мнению Путина, не только не создает предпосылок к переговорам по урегулированию вооруженного конфликта с Россией, но и имеет конфликтный потенциал.

Вот он [Зеленский] направил эту бумажку, они же постоянно об этом говорят: «Мы хотим личной встречи, хотим личной встречи». Ну и что? А через три дня удар [ВСУ] по Старобельску, как это понимать? Владимир Путин президент России

Российский лидер напомнил, что перед началом СВО Москва в течение восьми лет терпела и пыталась договориться. Кроме того, по его словам, Донецкая и Луганская Народные Республики в полном соответствии с Уставом ООН провели референдум и заявили о собственном суверенном государстве, провозгласив свою независимость.