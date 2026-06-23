Президент Путин: Участники СВО освобождают исторические территории России

Участники специальной военной операции (СВО) освобождают исторические территории России. О такой миссии напомнил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что офицеры и солдаты мужественно выполняют задачи на фронте. «Освобождают наши исторические земли, защищают наших людей», — подчеркнул Путин.

Он считает, что воинские коллективы являются главной составляющей успеха в СВО на Украине.

Ранее Путин уверял, что Вооруженные силы России удерживают стратегическое преимущество на фронте. По его информации, российские бойцы уверенно идут вперед. По словам президента, никакие обстрелы и удары с помощью беспилотников не смогут изменить сложившуюся на поле боя ситуацию.