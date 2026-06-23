Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:00, 23 июня 2026Россия

Путин напомнил о миссии участников СВО

Президент Путин: Участники СВО освобождают исторические территории России
Майя Назарова
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Участники специальной военной операции (СВО) освобождают исторические территории России. О такой миссии напомнил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что офицеры и солдаты мужественно выполняют задачи на фронте. «Освобождают наши исторические земли, защищают наших людей», — подчеркнул Путин.

Он считает, что воинские коллективы являются главной составляющей успеха в СВО на Украине.

Ранее Путин уверял, что Вооруженные силы России удерживают стратегическое преимущество на фронте. По его информации, российские бойцы уверенно идут вперед. По словам президента, никакие обстрелы и удары с помощью беспилотников не смогут изменить сложившуюся на поле боя ситуацию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сделал заявление об ударах стран Запада по России

    В ЕС раскрыли необходимые траты на оружие для опережения России

    Путин раскрыл подробности боев в ключевом городе Донбасса

    Разрушительные последствия торнадо в российском регионе попали на видео

    В Минобороны сообщили о новой массированной атаке ВСУ на Россию

    Путин назвал цель ударов ВСУ по российским гражданским объектам

    В МИД высказались о превращении соседнего региона в арену противостояния

    Космонавт «Роскосмоса» рассказал о планах внекорабельной деятельности

    Путин напомнил о восьмилетних попытках договориться перед началом СВО

    Швырнувший православную икону на пол машины юный россиянин пойдет под суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok